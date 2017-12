× Erweitern Hannah & Maura Hannah & Maura

Nachdem die beiden jungen Künstlerinnen ihr erstes Programm „angestupst“ deutschlandweit präsentiert haben, gehen Hannah Silberbach & Maura Porrmann nun in die 2. Runde!

Sie suchen ein Rezept für einen farbenfrohen Abend mit Schmunzel-Garantie?

Zwei Frauen

ein paar Instrumente

präzise Zweistimmigkeit

und eine gesunde Prise Selbstironie

-Das sind Lieblingsfarbe Schokolade-

Mit ihrem neuen Programm „Beziehungsweise anders“ besingen und kritisieren sie unter anderem Themen wie Überfluss & Reizüberflutung, Probleme mit dem Chef, den aktuellen Fitnesswahn, die herrliche Einzigartigkeit von Familienfesten, besorgniserregende Beziehungskrisen … und welche Kinderüberraschungen das Leben sonst noch so bereithält!

Hören Sie die cremigen Klänge schon in Ihren Ohren klingen? Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Und Eines können wir versprechen – diese Schokoladensorte isst garantiert kalorienfrei!!

Hannah Silberbach

Die blonde Hälfte stammt aus dem kleinen unterfränkischen Ort Gräfendorf. Aufgewachsen in einer Hobby-Musiker Familie spielte die Musik schon von früh an eine große Rolle in ihrem Leben. Ob anfangs im Kinderchor, am Klavier oder als Solistin – die Bühne war schon immer ihre Heimat. Bei unzähligen Auftritten als Sängerin in einer Live-Band oder als Schlagzeugerin im Orchester glänzte sie und begeisterte das Publikum. Ihr Vater organisiert, seit dem tragischen Unfall seines besten Freundes, alle zwei Jahre ein Benefizkonzert. Diese sind von großer Bedeutung für die junge Künstlerin. Nicht nur das Los, mit einem gemischten Orchester & einem renommierten Chor auf der Bühne stehen zu dürfen, sondern die gute Tat, die dahinter steht, lässt ihr Herz höher schlagen. Mit 18 Jahren beschloss sie, nach Hamburg zu ziehen, um dort an der Stage School ihre Ausbildung zur Bühnendarstellerin zu absolvieren. In dieser Zeit lernte sie Maura kennen und die beiden stellten fest:Es harmoniert!

Maura Porrmann

Die brünette Hälfte wuchs im ländlichen Scherfede in Ost-Westfalen auf und saß bereits als Kleinkind ständig am Klavier.Während der Schulzeit baute sie ihre musikalischen Fähigkeiten aus und stand regelmäßig auf den Bühnen der Region. Sie leitete ein kleines Vokalensemble, sang im Chor und trat auch solistisch auf. Zwischenzeitlich war sie als Sängerin der Paderborner Live-Band „Jazzpilots“ zu sehen.Sie arbeitete ehrenamtlich mit Kinder- und Jugendgruppen im Kloster Hardehausen zusammen und gab im Rahmen von Freizeiten und Bildungstagen verschiedene Workshops zu Musik, Sprech- und Stimmtraining. Nach ihrem Abitur im Jahr 2009 absolvierte sie ein freiwilliges Soziales Jahr im Jugenddorf in Warburg. Im Jahr 2010 führte sie ihr Weg nach Hamburg an die Musicalschule. Auf der Stage School wurde sie in Tanz, Gesang und Schauspiel unterrichtet und lernte währenddessen Hannah kennen: Die musikalischen Funken flogen!

Die Beiden bewarben sich gemeinsam an der Hamburg School of Music, um sich dort zu Profi-Musikerinnen im Bereich der Popularmusik ausbilden zu lassen – was sie mit Erfolg taten.Nach einer abwechslungsreichen Zeit & vielen kreativen Ideen sind sie nun auf ihrer Reise als selbstständige Künstler unterwegs.Sie komponieren ihre eigenen Songs, geben sich mit Genuss der facettenreichen Zweistimmigkeit hin und lassen auch in ihren Texten Witz, Charme & Tiefgang erklingen.Eben die Schokoladensorte mit einer ganz besonderen Note!