Kinotour / Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde

HANNI & NANNI – MEHR ALS BESTE FREUNDE

NEUER LOOK – NEUE ZWILLINGE – NEUES ABENTEUER

KINOTOUR zum Kinostart mit Laila & Rosa Meinecke.

Donnerstag, 25. Mai 2017 (Feiertag) in den Innenstadtkinos Stuttgart (Metropol) , Bolzstr. 10, 70173 Stuttgart

Zum Kinostart der neu verfilmten Kinderbuchadaption HANNI&NANNI dürfen wir uns über Starbesuch in den Innenstadtkinos freuen!

Die Internatsabenteuer um "Hanni & Nanni" kehren in neuem Look zurück auf die große Leinwand: Die Neuentdeckungen Laila und Rosa Meinecke übernehmen dabei erstmals die Hauptrollen der beliebten Zwillinge. Die beiden Hauptdarstellerinnen und neuen Zwillingsschwestern sind am Starttag zu einer Vorstellung am Nachmittag im Metropol (genaue Zeiten folgen, wenn finaler Tourplan des Filmverleihs vorliegt). Gerne unterhalten sich die Beiden mit unseren Besuchern, erzählen vom Filmdreh und bringen Zeit für Autogramm und Selifes mit.