Hanni & Nanni - mehr als beste Freunde

Zum Kinostart der neu verfilmten Kinderbuchadaption Hanni&Nanni kommen die Hauptdarstellerinnen Laila & Rosa Meinecke in die Innenstadtkinos.

Die Internatsabenteuer um "Hanni & Nanni" kehren in neuem Look zurück auf die große Leinwand: Die Neuentdeckungen Laila und Rosa Meinecke übernehmen dabei erstmals die Hauptrollen der beliebten Zwillinge. Die beiden Hauptdarstellerinnen und neuen Zwillingsschwestern sind am Starttag zu einer Vorstellung am Nachmittag im Metropol (genaue Zeiten folgen, wenn finaler Tourplan des Filmverleihs vorliegt). Gerne unterhalten sich die Beiden mit unseren Besuchern, erzählen vom Filmdreh und bringen Zeit für Autogramm und Selifes mit.

Ticketverkauf startet im Mai an den Kinokassen der Innenstadtkinos und online auf der Website www.innenstadtkinos.de.

Inhalt: Die Vorstellung, den Rest des Schuljahres im Internat zu verbringen statt daheim in Berlin, finden die Zwillinge Hanni (Laila Meinecke) und Nanni (Rosa Meinecke) mehr als uncool. Aber ihre Mutter Susanne (Jessica Schwarz) bleibt hart: Sie selbst ist beruflich unterwegs, und wenn Hanni und Nannis Vater Charlie (Sascha Vollmer) allein auf die Zwillinge aufpassen muss, kommt nur Chaos dabei heraus. Die Zwillinge beschließen, so viel Unsinn wie möglich anzustellen, damit sie noch innerhalb der Probezeit wieder von der Schule fliegen. Doch dann findet Nanni unter den Reitschülerinnen neue Freunde und im Pferd Pegasus eine Aufgabe, während Hanni weiter an ihrem Rausschmiss arbeitet. Zum ersten Mal in ihrem Leben, gehen die Zwillinge getrennte Wege. Als Hanni im Wald auf den grummeligen Godehard (Henry Hübchen) mit seinem Hund Lochness trifft, ahnt sie nicht, dass in Godehards Haus der Schlüssel zu dem Geheimnis versteckt ist, das den Lindenhof vor dem drohenden Verkauf bewahren kann.

Filmseite: http://upig.de/micro/hanni-nanni