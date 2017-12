Hans Holzbecher - 3-Sterne Eden

× Erweitern Hans Holzbecher

„Nur Person und kein Programm, das kann ich nicht empfehlen!“, Angela Merkel, 2017. Selten waren die Worte der Kanzlerin ein derartiger Weckruf!Hans Holzbecher, Schauspieler und u.a. seit 11 Jahren Hausregisseur am Düsseldorfer Kommödchen stellt sich zu allem entschlossen mit einem Eimer Wasser gegen den Flächenbrand in seinem Kopf. Was ist was, und wenn es das ist, ist es das?! Und für wen? Holzbecher durchpflügt analytisch, musikalisch und mit hoch drehender Spiellust die Ängste, Idiotien und Abgründe, die mit den Newstickern um die Wette laufen. „3-Sterne Eden“ ist ein leidenschaftlicher Barrikadensturm gegen das Mauschelrauschen unserer Zeit.