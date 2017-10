Pantomimisches Spiel gezeigt vom Theater Schreiber & Post nach dem Märchen der Brüder Grimm für Kinder von drei bis fünf Jahren. Andrea Post und Tim Schreiber spielen das Märchen vom Hans im Glück mit nichts. Doch die Phantasie lässt alles zu. Und so fällt Hans ein schwerer Klumpen Gold in den Schoß. Ein tolles Pferd trabt über die Bühne, die Kuh „Else“ will sich nicht vorwärts bewegen, die Sau „Rosa“ sitzt dick und fett in ihrer Schubkarre und die Gans „Suse“ legt ein Ei. Der Gauner rafft und schafft, um so viel wie möglich zu bekommen. Es wird gehandelt um alles und doch mit nichts. So bekommt am Ende jeder, was er braucht: Der Gauner alles und Hans nichts.