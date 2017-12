× Erweitern Foto: Roy Beusker Hans Klok

HANS KLOK, der schnellste Illusionist der Welt, wagt sich mit "House of Mystery" an eine neue und sehr außergewöhnliche, Show. In über zwei Jahren Vorbereitungszeit hat er ein einzigartiges Showkonzept entwickelt, das es so noch nicht gegeben hat: er selbst ist Protagonist einer aufregenden Story - inszeniert mit mystischen Elementen, verblüffenden Illusionen und beeindruckenden Effekten. Dem Zuschauer kommt dabei eine aktive Rolle zu: Gänsehaut und Hochspannung inklusive!Das makabere Spiel im "House of Mystery"Das "House of Mystery" stellt das Haus des Illusionisten Alfredo Cordoni dar, der die weltbesten Magier seiner Zeit dort versammelte. Er ließ sie in den einzelnen Zimmern seines Hauses experimentieren und machte sich dabei deren beste Illusionen zu Eigen. Diese Geheimnisse schrieb er in einem Buch nieder und begrub die Magier anschließend bei lebendigem Leib. HANS KLOK holt diese rätselhafte und makabere Story erstmals live auf die Bühne: auf einer riesigen Videowall tickern Schlagzeilen aus aller Welt über die vermissten Illusionisten. Und Klok macht es sich zur Aufgabe, ihr Verbleiben aufzuklären und das Buch der Illusionen zu finden. Verfolgt von seinen Widersachern muss er in jedem Zimmer des "House of Mystery" eine Aufgabe meistern. Unterstützt von seinen mysteriösen Bräuten, den fabelhaften "Divas of Magic", nimmt er den Kampf mit den legendären Großmeistern von einst auf. Wer gewinnt dieses makabrere Spiel in HANS KLOKs "House of Mystery"?Beeindruckendes Bühnenszenario, spektakuläre IllusionenHANS KLOK präsentiert in "House of Mystery" die komplette Bandbreite spektakulärer Illusionen. Von der subtilen Kunst des Gedankenlesen, bis hin zur Hommage an Alfred Hitchcocks "Psycho": es entsteht ein unheimlich magisches und ein magisch unheimliches Feeling! Menschen schweben, Schwerter klirren, Vampire, Zombies, Geister und "Haunted Dolls" machen die Bühne zu einem mystischen Ort. Special Effects und ein beeindruckendes Bühnenszenario runden die Show ab, und entführen das Publikum, dem eine aktive Rolle zukommt, in eine geheimnisvolle Welt mit Gänsehautmomenten und Hochspannung erschreckend magisch, schaurig schön und unheimlich unterhaltend!