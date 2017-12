Schwänke in der Schenke mit der Hans-Sachs-Gilde

In der Bronnenmühle "Unter den Linden" zeigen die Laiendarsteller der Hans-Sachs-Gilde, dass auch in früheren Jahrhunderten gelacht werden durfte.

Die Schwänke des Nürnberger Schuhmachers Hans Sachs gelten auch heute noch als Ausdruck des fränkisch-derben Humors. Weitere Informationen und Eintrittspreise finden Sie unter Hans-Sachs-Spiele. Das neue Jahr beginnen wir traditionell am 07.01. um 20.00 Uhr mit einer Aufführung "Unter den Linden" in der Bronnenmühle. Für Essen und Trinken sorgt in bewährter Weise das Bronnenmühlen-Team.

Wo könnte der verschmitzte Humor der fränkischen Menschen besser aufblitzen, als in den Stücken des Schuhmacherpoeten Hans Sachs (1494 – 1576). Er hätte seine Freude an den urwüchsigen Aufführungen der seit acht Jahrzehnten erfolgreichen Rothenburger Hans-Sachs-Gilde, die von den munteren Weisen der Hans-Sachs-Musik passend umrahmt werden. Mit ihren Schwänken wie „Der Krämerskorb“ und „Der gestohlene Schinken“, „Das heisse Eisen” oder „Der Roßdieb zu Fünsing” erfreuen sie übers Jahr im Kaisersaal des Rathauses ihr Publikum. Jetzt im Toppler Theater.

Darsteller: Hans-Sachs-Gilde und Hans-Sachs-Musik.