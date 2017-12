Hans Well und die Wellbappn - Schneller

× Erweitern Hans Well und die Wellbappn

Nach seiner Entlassung durch seine beiden Brüder wusste der langjährige Texter der Biermösl Blosn Hans Well zunächst nicht so recht, wie´s weitergehen sollte. Bis ihn seine zwischenzeitlich erwachsenen Kinder Sarah, Tabea und Jonas fragten, ob er nicht Lust hätte, es einmal mit ihnen zu versuchen. Nach einem Versuch in einer Augsburger Kleinkunstbühne mit nachfolgender enthusiastischer Kritik in der Augsburger Zeitung hatte Hans Well kein Gegenargument mehr und so entstanden unter anfänglicher Unterstützung durch Dieter Hildebrandt die Wellbappn. Hans Well darf wie bei den Biermösln Lieder texten, die Wellbappn kritisieren seine Entwürfe und zwingen ihren Vater durch komplizierte Vertonungen und Musikstücke sogar zum Üben seiner Instrumente. Er rächt sich durch das Schreiben komplizierter Texte, die Sarah, Tabea und Jonas nach 3 Mal durchsingen können, er aber nicht. Inzwischen freut er sich, dass die Jungen ihn alten Dackel noch mitspielen lassen...! Die Wellbappn sind laut Pressekritiken „wie die Biermösl Blosn nach einer Frischzellenkur“ und inzwischen die interessanteste Formation aus dem Clan der Musikerfamilie Well. Ihr Programm bietet beste Unterhaltung mit lustigen, absurden, bisweilen auch politischen Themen und hervorragender Musik.Sarah (25), Tabea (24) und Jonas (21) blasen mit jugendlichem Elan und meisterlichem Können „einen erfrischend neuen Wind in`s alte Segel“ (Augsburger Allgemeine). Neue Lieder werden schnell umgesetzt. Im bewährten Stil von Hans Well gründen die Themen in der Mitte der Gesellschaft und machen sich in bester Manier der Biermösl Blosn über Mitmenschen, verantwortliche politische Köpfe oder sich selbst lustig.Wellbappn, das ist ein neuer, frischer musikalischer Satirewind, ein unglaublich locker, entspanntes Gesangs-Kabarett, in dem sich der routinierte Papa niemals zu wichtig nimmt, ein generationenübergreifender virtuoser Leckerbissen.Die begeisterten Reaktionen von Presse und Publikum zeigen, dass diese Verbindung aus Jugend und Erfahrung wegen oder trotz familiärer Bande bestens harmoniert. „Rotzfrech und unbekümmert, urbayerisch und widerborstig“ urteilte die Süddeutsche Zeitung. Mit ihrer Mischung aus Volksmusik und Kabarett haben sich die Wellbappn schon weit über die Grenzen der bayerischen Kleinkunstszene hinaus eine Fangemeinde erspielt. Schließlich kennen Hans Well viele Fans in Bayern, Österreich und Deutschland noch bestens aus der Zeit, als er mit seinen Brüdern für Furore sorgte. 2016 wurden den Wellbappn den Unterföhringer Kulturpreis „Unterföhringer Mohr 2015“ vom Publikum zugesprochen.