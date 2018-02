Hansi Hinterseer & Das Tiroler Echo

Über 24 Jahre begeistert er bereits international als Sänger, Schauspieler und Moderator mit seinen über 7 Mio-fach verkauften Tonträgern und Top-Einschaltquoten seiner Musik-Sendungen und Spielfilmen. Im Frühjahr 2018 wird Hansi Hinterseer zusammen mit dem Tiroler Echo erneut europaweit Urlaubs- und Feierstimmung auf die Bühne bringen: über 35 Konzerte führen ihn auf seiner großen Tour von Deutschland über das Elsass, Belgien, Niederlande, Österreich und die Schweiz bis nach Dänemark.

Hansi Hinterseer hat geschafft, wovon die meisten Menschen sonst nur träumen: er hat seine beiden größten Leidenschaften zum Beruf gemacht - zunächst den Sport und dann die Musik. Er sammelte Trophäen und Medaillen im Skisport, als Olympiateilnehmer, WM-Star, Worldcupsieger. Ende der 80er verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik.Von traditionellen Tiroler Melodien über Latino- und Country-Klänge – Hansis Liederbogen umspannt die Welt in ihrer musikalischen Vielfalt. Er findet seine Melodien in den Bergen und auf den Plätzen, dort, wo das Leben daheim ist und Lieder Geschichten erzählen. Lieder von den Menschen, von der Liebe, der Lust, von der Heimat, der erfüllten Liebe und der Sehnsucht. Mit seinen stilistisch breit gefächerten Streifzügen durch den volkstümlichen Schlager, mit mitreißenden Einschlägen feuriger südamerikanischer Rhythmen, überrascht der Star der volkstümlichen Musik neben den beliebten traditionellen volkstümlichen Liedern auch durch für die Branche unkonventionelle, erfrischende Klangfarben.Hansi Hinterseer singt Lieder von den Menschen, von der Liebe, der Lust, von der Heimat und der Sehnsucht. Seine mitreißenden wie unterhaltsamen Konzerte bleiben allen Freunden des volkstümlichen Schlagers noch lange im Herzen und im Gedächtnis.Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei der Tourist Information Heilbronn, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de.