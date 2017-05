Happy Birthday, Canada! 150 Jahre Kanada – Von der Kolonie zur Nation

Die Geschichte Kanadas steht oft im Schatten des Nachbarlandes Amerika - 1607 gründeten Engländer Jamestown, die erste dauerhafte Kolonie in Nordamerika. Lediglich ein Jahr später zogen Franzosen nach. Ihre Niederlassung Quebec in der Mündung des Sankt-Lorenz-Stroms wuchs nur langsam, und im Siebenjährigen Krieg wurde sie von den Briten erobert. Jedoch konnte sich das hieraus entstehende Britisch-Nordamerika gegen die weiter südlich wachsenden Vereinigten Staaten behaupten und erlangte 1867 sogar eine gewisse Selbständigkeit innerhalb des British Empire. Heute, 150 Jahre später, ist aus diesem „Dominion“ eine lebenskräftige Nation geworden, die ihren Platz in der internationalen Staatengemeinschaft selbstbewusst zu behaupten weiß. Prof. Dr. Udo Sautter wird am 29.6. um 20:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen einen Blick auf die ereignisreiche Geschichte und die spannende Zukunft Kanadas werfen.