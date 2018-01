Harald Huss / en voyage / watercoulors

× Erweitern H. Huss

Der Plochinger Kulturverein Initiative Mahlwerk präsentiert seine erste von vier geplanten

Ausstellungen im Jahr 2018.

Michael Gompf, 1. Vorsitzender des Kunstvereins Nürtingen wird am am 18.1.2018, 19.30 Uhr in die Ausstellung in der Galerie der Stadt Plochingen in der PlochingenInfo, einführen.

Der Künstler

Harald Huss wurde am 6.3.1950 in Ettlingen geboren. Er lebt und arbeitet in Nürtingen

Seit 1979 ist Mitglied im VBKW (Verband Bildender Künstler Württemberg).

Der Künstler ist Maler und Aquarellist – es ist der malerische Ansatz „von der Farbe her das Bild

zu beherrschen“, welcher ihn interessiert. Er kann inzwischen auf eine große Anzahl von

Ausstellungen im In- und Ausland zurückblicken (siehe Rückseite). Viele seiner Arbeiten befinden sich in öffentlichem Besitz.

Die Ausstellung

Das Aquarell, in der zeitgenössischen Kunst oft als Randerscheinung bezeichnet, ist als Medium offen für alle künstlerischen Tendenzen und durchaus gleichberechtigt zur Öl- und Acrylmalerei.

Harald Huss aquarelliert meist auf Reisen in Spanien, Portugal und Frankreich. Das Aquarell

erlaubt es ihm, aufgrund seines kleinen Formats und des Aquarellkastens, auf verschiedene

Aufenthaltsorte flexibel zu reagieren. So vertieft er sich malend in Orte, an denen ganze

Aquarellzyklen entstehen und auch deren Namen als Titel tragen. Zur Inspiration werden ihm

Naturassoziationen, wie Landschaft, Wasser, Erde, Himmel, die er meist in ungegenständliche Kompositionen transformiert – ein persönlicher Dialog mit der Natur, deren Schönheit und Strukturvielfalt. Es entstehen auf seinen Reisen Kompositionen von großer Einfachheit, nass in nass mischen sich die Farben zu einem neuen Klang, nass auf trocken bilden sich transparente Schichten. In seiner Malweise in den Aquarellen überlässt Harald Huss den Weg zwischen Auge und Pinsel, Pinsel und Auge sich selbst, es besteht eine formale Konzeption, die den Aquarellen ihre Struktur verleiht – sie ist das Ziel, zu dem er gelangen will, indem er malt während er malt.

Ausstellungsdauer 18.1. bis 24.2.2018

Öffnungszeiten Mo, Mi, Sa 10-13 Uhr | Di, Do 10-17 Uhr | Fr 09-16 Uhr

Von 18. bis 20. Januar ist die Galerie nur vormittags bis 13 Uhr geöffnet. Der Künstler ist auch am 24. Februar in der Galerie anwesend.