Martenstein gilt als Deutschlands wichtigster Kolumnist, seine Veröffentlichungen im ZEIT-Magazin sind legendär. Seine Themen findet er in der großen Politik genauso wie in den kleinen Zumutungen des Alltags. Wenn alle sich aufregen, plädiert er für Gelassenheit, wenn alle lieb sein möchten, fallen ihm Bosheiten ein. Egal ob er über die Staatsfinanzen, schöne Russinnen, das Kinderkriegen oder deutsche Radfahrer schreibt – Martenstein ist immer eigensinnig, geistreich und unterhaltsam.Harald Martenstein, geboren 1953, arbeitet als Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin.