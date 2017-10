× Erweitern Torsten Rothe Palazzo - Harald Wohlfahrt GERMANY, STUTTGART 11.November 2014 / Eroeffnung Palazzo / Harald Wohlfahrt

Der Harald Wohlfahrt PALAZZO geht in seine mittlerweile vierzehnte Spielzeit:

Am 9. November feiert die beliebte Dinner-Show mit einem neuen Programm und einem köstlichen Menü seine diesjährige Premiere. Nach der erfolgreichen Spielzeit 2016/17 öffnet PALAZZO die Türen des Spiegelpalastes auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart dann wieder für rund vier Monate – und verspricht erneut eine gelungene Kombination aus erstklassiger Unterhaltung und Haute Cuisine.

Mit seiner nostalgisch anmutenden Atmosphäre, den festlich gedeckten Tischen und dem stimmungsvollen Licht ist der Spiegelpalast der perfekte Ort, um den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen und Momente voller Sinnesfreuden zu genießen.

Internationale Künstler präsentieren unterschiedliche Spielarten des Varietés, die sich kongenial mit den Köstlichkeiten aus der Küche in Form eines Vier-Gang-Menüs verbinden. PALAZZO schafft eine eigene Welt, in der erstklassige Esskultur und Genuss, Körperkunst und Komik, Lebensfreude und stilvolles Ambiente zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen und den Gästen ein einmaliger Abend geboten wird.

Harald Wohlfahrt, als Spitzenkoch unter anderem 25 Mal in Folge mit drei Sternen ausgezeichnet, hat erneut eine ganz besondere Speisenfolge für die PALAZZO-Gäste ersonnen – feine Küche, zeitgemäß interpretiert, mit klarem Fokus auf das Produkt und ohne Kompromisse hinsichtlich Qualität und Frische: Die Vorspeise besteht aus gebackener Garnele auf Ananas-Mango-Chutney, Sojaglace und Wasabi-Mayonnaise. Darauf folgt als Zwischengang ein Kokos-Chili-Süppchen mit Fjordforelle, Kürbis-Ingwer-Kompott und gerösteten Kernen. Als Hauptgang wird lackierte Perlhuhnbrust auf Kokosrisotto mit Wokgemüse und Sesam-Ingwerjus serviert. Als süßen Abschluss gibt es ein Pralinenparfait mit Orangengranité, Limonenbaiser und Ragout von Zitrusfrüchten. Für alle, die lieber auf Fleisch und Fisch verzichten möchten, hat Harald Wohlfahrt außerdem eine vegetarische Variante seiner neuen Speisenfolge kreiert.

Aber PALAZZO wäre nicht PALAZZO, wenn zu den kulinarischen Leckerbissen aus der Küche nicht auch künstlerische Highlights auf der Bühne geboten würden. Das neue Showprogramm trägt den Titel „Kuriositäten“ und ist eine Hommage an die Blütezeit des Varietés. Der Gastgeber des Abends, der „Showman Extraordinaire“, entführt das Publikum in eine bunte Welt voller Magie, besonderer Talente und unglaublicher Wunder – es ist, als tauche man direkt in ein turbulentes Jahrmarkttreiben ein.

PALAZZO garantiert einen Abend voller Genuss und Lebensfreude – live und mit allen Sinnen erlebbar. Es ist angerichtet!

Termine: 10. November 2017 bis 11. März 2018

Beginn: Dienstag bis Samstag um 19.30 Uhr Sonntag um 18.00 Uhr

Einlass: 60 Minuten vor Showbeginn

Dauer: ca. 3½ Stunden