Wenn wir alles Revue passieren lassen, was seit unserem Re-Opening im September passiert ist, dann bleibt uns eigentlich nur eins – Danke sagen. Danke an das komplette Team und an alle unsere Gäste die jede Woche mit uns die Hütte abgerissen haben. Ihr wart der absolute Wahnsinn. So much Love, da bekommen wir fast feuchte Augen... wer schneidet denn hier Zwiebeln? Zum großen Finale wollen wir noch einen drauf setzen. Das Jahr gebührend abschließend. Noch einmal mit dem Kopf durch die Wand. Noch einmal das Benehmen von einer offenen Hose haben. Ein letztes Mal zusammen eskalieren. The last Dance. HARENA, SHAGS, MANTINEO & GIORG katapultieren euch ohne Sicherheitsgurt directly into 2018. Für sämtliche Eskapaden und Eskalation wird keine Haftung übernommen. Heute Nacht ist jeder für sich selbst verantwortlich. Lasst uns diese, den Jahresabschluss, unvergesslich machen. Augen zu und durch. Der letzte macht das Licht aus.