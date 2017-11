Suppentheater im Café Haag Tübingen

× Erweitern Foto: Harlekin Theater Harlekin Suppentheater

Schon in der vierten Saison wertet das Harlekin Theater die Mittagspause theatralisch auf. An insgesamt 40 Terminen, immer dienstags bis freitags, serviert das Theatersport-Ensemble japanische Nudelsuppen und Zwanzig-Minuten-Shows vom Feinsten. Gegessen und gespielt wird fünf Wochen lang, vom 7. November bis zum 8. Dezember. Eines ist dabei übrigens ausdrücklich erwünscht: Die Suppe darf geschlürft werden – das gehört in Japan zum guten Ton und soll auch noch den Genuss steigern. tmo

Suppentheater

Di. 7. November bis Fr. 8. Dezember, jeweils 12 und 13 Uhr, Café Haag, Tübingen, www.harlekintheater.de