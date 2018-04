× Erweitern Harmoniacs

Die Harmoniacs machen seit 2015 in vierköpfiger, ausschließlich männlicher Besetzung Musik auf den Bühnen des Planeten Erde. Als größtenteils selbst bekennende, sparsame Schwaben verzichten sie von jeher auf die Verwendung von anderen Instrumenten als ihre eigenen Stimmen. Im Einsatz sind dabei der abgrundtiefe Bass von Emanuel sowie mit Philipp ein stimmlich stark wandlungsfähiger Bariton, der sich auch gerne in hohen Tönen verliert. Durch die vorgegebenen Stimmlagen sanft eingebettet wird zudem Raphael, wohingegen sich Wolfgang oftmals in den Höhen bewegt. Sie harmonieren stimmlich miteinander, gleichzeitig prääsentieren sie sich als komplett Wahnsinnige – HARMONIACS eben. Sie lieben und singen jeden Musikstil, sie schreiben eigene Songs, welchen meist eine große Portion Selbstironie anhaftet und sie machen jeden Auftritt zu einem unterhaltsamen Ohrenschmaus!