Harry Meyer im Dialog

Die Ausstellung wird am Sonntag, den 05. November 2017 um 11:15 Uhr durch Herrn Oberbürgermeister Klaus Holaschke im Stadt- und Fachwerkmuseum „Alte Universität“ eröffnet. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Harry Meyers Arbeiten sind Bild gewordene Energie. Seine pastosen Ölmalereien sind sinnliches Abenteuer, Farbrausch und Materialschlacht zugleich. Bei aller Abstraktion bleiben die immergleichen archaischen Themen dennoch gegenständlich präsent: Schädel, Stern, Berg und Baum. Die Ausstellung, die sich in der ständigen Sammlung des Museums fortsetzt, ermöglicht auch einen neuen Blick auf die dort gezeigten Objekte und Gegenstände, die in einen spannenden Dialog mit den Skulpturen und Bildern treten. Harry Meyer, geb. 1960, wurde unter anderem mit dem Helen-Abbott-Förderpreis Berlin- New York und dem Lukas-Cranach-Preis ausgezeichnet und ist in zahlreichen öffentlichen Kunstsammlungen vertreten.

Die Ausstellung läuft bis 30. März 2018 und ist zu den regulären Öffnungszeiten des Stadt- und Fachwerkmuseums „Alte Universität“ immer mittwochs bis sonntags von 14 bis 16 Uhr zu sehen.