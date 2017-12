TenorSaxophon wird am live am 2. Adventsonntag im Kaffehaus "Quints" wieder live gespielt.

Erst war das aktuelle Programm Harry´s Great American Songbook, beim Tag der offenen Tür in der Sektkellerei Wachenheim zu hören. Zur Zeit spielt Harry Seyberth regelmäßig sein Instrument, in Heilbronns heißestem Club 34grad. Anfang Januar 2018 wird ein Feature beim Mannheimer Radiosender "BermudaFunk", über ihn und seine Musik zu hören sein. Nun erklingt der warme Sound des TenorSaxophons auch in Sinsheims Kaffeehaus Quints. Eine der wenigen Lokations die ihren Gästen noch live gespielte Musik kredenzt." Songs der Jazzgeschichte spontan zu interpretieren, ihnen mit dem eigenen Sound einen unverwechselbaren Charakter zu geben, das ist der Spaß, die Herausforderung, die Leidenschaft", so Harry Seyberth. Sich intensiv mit dem Saxophon, dem Klang, und den sich stets wandelnden Bedingungen auseinander zu setzen, erfordert neben viel Disziplin auch viel Hingabe an das Instrument. Now´s the time, Misty, Blue Bossa ..... sind jazzige Stücke die viel Inhalt haben, viel über das Leben erzählen, harmonisch interessant sind, Gefühle auslösen, und letztendlich einfach eine tolle Atmosphäre schaffen. "Lecker und geschmackvoll", sind die Worte an diesem launigen Sonntagmorgen, die wohl am Besten zu diesem Event passen - sowohl musikalisch als auch kulinarisch.