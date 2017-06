× Erweitern Harry Styles

Aufgrund der überragenden Nachfrage hat Harry Styles seine ausverkaufte Welttour jetzt um 56 Konzerte erweitert. Der erste Teil von Harry Styles Live On Tour beginnt im September 2017 und führt ihn in intime Spielstätten rund um den Globus. Die neu hinzugefügten Arenashows starten im März 2018 und finden ihren Höhepunkt im Juli in Los Angeles. In der SAP Arena in Mannheim tritt er am 05. April 2018 auf.

Harry Styles selbstbetiteltes Debütalbum wurde am 12. Mai veröffentlicht und landete weltweit an den Spitzen der Charts. In den USA führte es die Billboard 200 mit über 230.000 Album-Downloads und 193.000 physischen Albumverkäufen an, den stärksten Debütalbumverkäufen eines britischen Künstlers seit 1991. Das rekordverdächtige Ergebnis folgt Harrys massivem internationalen Erfolg mit Nr. 1-Chartplazierungen in mehr als 20 Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Irland, Kanada, Australien, Holland, Belgien sowie Südostasien und dem Mittleren Osten.