Monk greift zum „Saxophon“, schnappt sich John Lee Hooker und J.B. Lenoir.

Die Musik die dabei raus kommt klingt rau, leidenschaftlich, ehrlich und funky.

Hart & Handel Musik machen Musik wie sie vor vielen Jahren an Wochenenden bis in die frühen Morgenstunden in Juke Joints gespielt wurde.

Freddie GeHart - Gesang/Gitarre/Bluesharp

Sleepy Dee Handel - Gesang/Gitarre

Harry HartMann - Bariton-/Tenorsaxophon