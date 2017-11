Hart und Handel - Playing the Blues

× Erweitern Hart und Handel

Hart und Handel spielen Blues: So, wie er vor einigen Jahrzehnten in den Bars und Kaschemmen der Südstaaten gespielt wurde. Und so, wie sie es selbst vor einem Jahr bei ihrem ebenfalls vorweihnachtlichen und erfolgreichen Konzert im BIX getan haben - nämlich erdig, rau und leidenschaftlich.

Fred Hart spielt Gitarre, Bluesharp und singt. Das tut er seit Jahrzehnten und zwar hauptsächlich Songs, die mit Blues zu tun haben. Für ihn sind die Größen des Deltablues die wahren Bluesmen. Blind Lemon Jefferson, Brownie McGhee und Big Bill Broonzy gehören zu seinen Favoriten. Begleitet wird Fred von Sleepy D. Handel, der mit seinen Gitarrenkünsten begeistert. An diesem Abend haben sich Hart & Handel noch Harry Hartmann eingeladen, einen wahren Meister am Saxophon! Der Schlagzeuger für dieses Konzert im BIX wird in Kürze bekannt gegeben.

Besetzung: Freddie G. Hart (voc, guit, bluesharp); Sleepy D. Handel (voc, guit, slide-guit); Harry Hartmann (sax); N.N. (dr)