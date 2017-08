Man nehme drei lebenserfahrene Baronessen, die schon bessere Zeiten erlebt haben, einen Bankräuber, der Musik studieren möchte, einen Pfarrer, der den Pfad der Tugend nicht verlassen will, eine clevere Pfarramtssekretärin und einen routinierten Kriminalkommissar mit seinem eifrigen Assistenten, dazu eine Menge Geld, und mixe alles gut durcheinander: Heraus kommt eine der erfolgreichsten Komödien von Horst Vincon, in unserem Theater zum ersten Mal in schwäbischer Mundart. Genießen Sie mit uns „Die Haseldorf Sisters“. Erleben Sie, wie kriminalistischer Scharfsinn, gepaart mit Lebensklugheit und Witz, der Liebe zum Sieg verhilft.