Hassan Ali Djan - Afghanistan. München. Ich

Als Hassan Ali Djan vor zwölf Jahren nach Deutschland kam, war er minderjährig, Analphabet und besaß keinerlei Deutschkenntnisse. Heute hat er die mittlere Reife, eine abgeschlossene Lehre, eine eigene Wohnung und eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung.

Bei seiner Lesung am Freitag, den 17. November um 20 Uhr erzählt er seine eigene Geschichte über seine Flucht, seine Anfänge in München, aber vor allem von den positiven Reaktionen in seinem Umfeld und wie er es geschafft hat, in Deutschland heimisch zu werden.