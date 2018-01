Einfallsreiches Wortgewusel, kurzweilige Phrasenkaskaden und dekorierte Denkanstöße: Das und einiges mehr wird am 02.02.2018 im Café HAAG zu hören, aber auch zu spüren sein, denn um 19:00 Uhr beginnt hier der Poetry Slam „Hau Raus!“.

Der an Jugendliche und jung gebliebene gerichtete Dichtabend wird zum einem von angemeldeten Texten, die von einer Jury und den Gästen bewertet werden, gefüllt sein, zum anderen aber auch die Möglichkeit für Spontanvorträge von jedem Gast ohne Bewertung, bieten. Also eine herzliche Einladung an alle, die Kurztexte aus jeder Richtung gerne schreiben und vortragen, aber auch an alle die, die diesen gerne lauschen.