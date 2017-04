HauptsacheHut - Gut behütet durch ein Jahrhundert

Das BezirksmuseummöchteSie in die Welt der Hüte und Kopfbedeckungen entführen: Weit in die Vergangenheit und zurück in das Heute.

Hüte gibt es in einer Vielfalt von Formen und Farben und natürlich wollen wir auch noch sonstige Kopfbedeckungen ins rechte Licht stellen.Wir zeigen Ihnen die Modelle, die Sie vor Wind, Regen, Schnee und Sonne schützen. Betrachten den Hut in seiner Eigenschaft als stilbildendes Attribut.Stellen Ihnen berufsständische Hüte vor, egal ob sie den Akademiker oder den Arbeiter „behüten“.

Durch zahlreiche Leihgeber haben wir viele Hüte für die Ausstellung erhalten und damit die Möglichkeit,Hauben und Hüte aus mehr als einem Jahrhundert, auszustellen.

Die Ausstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, sich über die Entwicklung des Hutes vom Wetterschutz zum Statussymbol, zu informieren, kurz das Mittelalter zu streifen, den Bezug zur Gegenwart zu finden und den Rundgang durch das Jahrhundert zu beginnen. In Vitrinen und Ausstellungsinseln präsentieren wir die Hüte der verschiedenen Zeiträume.

Ein entsprechendes Rahmenprogramm, passend zur Ausstellung (Hutmodenschau, Upcyclen von alten Hüten usw.) ist ebenso in Planung.

Die Ausstellung „HAUPTsache Hut – Gut behütet durch ein Jahrhundert“ wird vom 07. Mai bis 29. Oktober 2017 im Bezirksmuseum Buchen an Sonn- und Feiertagen von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Mittwoch von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr zu sehen sein. Führungen für Gruppen und Schulklassen sind nach vorheriger Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich (Tel.: 06281-8898 oder info@bezirksmuseum.de).