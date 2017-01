Einfach saucoole Kerle: So locker, laut und leidenschaftlich punkrocken die zwei Heidelberger daher, als wenn es nichts anderes gäbe als genau dies hier, genau heute Abend. Zwei lebende Powerchords gewissermaßen, und sie schöpfen in jeder Hinsicht aus dem Vollen. An songigen Themen herrscht ohnehin kein Mangel, wenn man sich richtig umschaut. Konsum. Frauen. Was geht? Wohl ziemlich alles, sobald Gitarre, Stimme und Cajon mal so einträchtig miteinander in Galopp verfallen wie bei diesen beiden. Doch damit noch lange nicht genug. Was rockt, berührt. Die gängigen Schubladen der musikalischen Familienzugehörigkeit mögen hier nicht recht passen, das Ergebnis fällt umso erfrischender aus. Zwar kratzig statt glatt, und dennoch – nein, gerade deswegen – Musik zum Wohlfühlen. Hereinspaziert! Hier werden ausgesuchte Klischees lustvoll gegen den Strich gebürstet. Und wie nebenbei, zwischen den fetzig vollgepackten Taktstrichen, liefert das Duo genug Denkfutter für ruhigere Minuten in all der Freiheit, die uns bleibt.