Hawelka sind endlich wieder in Tübingen zu Gast. Sie haben neben ihrem zwischen Blues und Psychedelic wandelnden vierten und aktuellen Album "Das Fest" neue Songs mit im Gepäck - und natürlich die bekannten Ingredienzien Zuversicht, Kippen, Wahnsinn und Schnaps. Das klingt manchmal nach The Doors, textlich auch nach Element of Crime, nur halt mit osteuropäischem Akzent.

Das Café Haag ist gewissermaßen das Wohnzimmer der Band: auf der Bühne ist's gemütlich, im dicht gedrängten Zuschauerraum kuschlig warm, gutes Bier gibt's obendrein. Perfekte Bedingungen für einen Abend mit Hawelka, die mal verträumt, mal aufbrausend spielen - für einen Moment erinnert das Haag in solchen Momenten an das für die Band namensgebende Wiener Kaffeehaus Hawelka.

Nach der überschäumenden Release-Party im Haag vor einem Jahr musste das Frühjahrskonzert krankheitsbedingt leider ausfallen. Für ihre Rückkehr ins Haag haben sich Hawelka einen konzertanten Abend vorgenommen - aber bei dieser Band weiß man nie, wie lange die Nacht dauert ...