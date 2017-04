HAWK + Humphrey Cobra

HAWK sind vier Grunge-erfüllte Indierocker aus London, Irland und Berlin. Mit scharfkantigen Klängen und sphärische Vocals kreieren HAWK einen treibenden, ausufernden Sound, dessen Kern ihr musikalischer Aktivismus mit niemals-aufgeben-Einstellung bildet.

HAWK werden oft mit Warpaint und The Cranberries verglichen, mit Slow Dive und Radiohead Einflüssen. Die Lieder handeln von Ungleichheit, Exklusion und Vorurteilen, denen sich unterschiedliche soziale Gruppen Tag für Tag ausgesetzt sehen. HAWK haben ein ausgeprägtes Sozialbewusstsein, dreschen es dem Publikum aber nicht mit politischen Punk Rock Songs aufdringlich aufs Butterbrot. Stattdessen bringen sie durch Schönheit und Anmut rüber, was sie zu sagen haben; in träumerischen Klanggebilden spiegeln sich die Ungerechtigkeiten, die es jeden Tag zu sehen gibt, und denen man nicht wütend, sondern würdevoll und konstruktiv begegnen sollte.

Ihre neue EP ‘She Knows’ erschien am 17. März 2017 auf Veta Records.

www.hawkofficial.com

Support: Humphrey Cobra aus Tübingen

Humphrey Cobra machen explosiven, tanzbaren Indie-Rock. The Cure als atmosphärischer Subtext, aber nicht so verträumt und melancholisch. Eher so auf Speed und mit mehr Rock’n’Roll. Die frühen Bloc Party, Maximo Park und Robocop Kraus kann man erwähnen. Manchmal poetisch, immer schweißtreibend.

https://humphreycobra.bandcamp.com