Beschwingt vom europaweiten Erfolg seiner Schöpfung im Jahr 1798, machte sich Haydn gleich an die Arbeit eines weiteren Oratoriums, an dem er dann allerdings zwei Jahre sitzen sollte, bis er es endlich fertig hatte:

Die Jahreszeiten sind ein gänzlich anderes Werk als die Schöpfung, weder ein geistlich geprägtes Oratorium, noch ein Werk im Sinne der Aufklärung. Stattdessen hat Haydn eine ziemlich bunte Komposition über die Tages- und Jahreszeiten geschrieben, voller Bildhaftigkeit, aber auch mit einem guten Schuss Humor und Ironie. So kommentierte er die musikalische Beschreibung eines Weinfests auf dem Lande im Herbst seiner Jahreszeiten mit "einen so komischen Kontrapunkt und eine so besoffene Fuge habe ich noch nie geschrieben."Im Vorfeld zum Konzert jeweils am Donnerstag vor dem Konzert:MUSIKALISCHE SALONSHospitalhof Stuttgartjeweils 19:00Ein Salon ist eine gesellige und geistreiche Versammlung wissbegieriger Leute mit der Lust am freien Wort. Immer donnerstags vor den Akademiekonzerten veranstaltet die Bachakademie einen musikalischen Salon, der sich mit geistesgeschichtlichen, programmatischen oder aufführungspraktischen Hintergründen der jeweiligen Konzerte beschäftigt: Mitarbeiter der Bachakademie unterhalten sich mit Wissenschaftlern, Künstlern, Kulturschaffenden und anderen bereichernden Persönlichkeiten. Wie in einem Salon üblich, gibt es währenddessen etwas zu Trinken und zu Knabbern. Nach dem Gespräch besteht die Möglichkeit zu einem weiteren Austausch in gemütlicher Runde. In der gesamten Saison 2017|18 findet der musikalische Salon erstmalig im Hospitalhof Stuttgart statt.

Donnerstag 08. Februar 2018

Haydns Jahreszeiten

Dr. Henning Bey im Gespräch mit Dr. Armin Raab (Haydn-Institut, Köln)

Programm:Joseph Haydn

Die Jahreszeiten Hob. XXI:3

Künstler:Regula Mühlemann | Sopran

Werner Güra | Tenor

Arttu Kataja | Bass

Gaechinger Cantorey

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Hans-Christoph Rademann | Dirigent

Konzerteinführung: 18:15 Uhr im Beethoven-Saal, Dr. Henning Bey