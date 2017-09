Hazel The Nut - 5 Years Anniversary Show

2012 haben vier junge Musiker die Schnauze voll, andere Bands zu covern und widmen sich von da an dem Studium der Haselnuss... ähh... starten ein eigenes Projekt namens „Hazel The Nut“. Mit ihrem ersten Album „Welcome To Hazeltown“, das seit 2013 eure Trommelfelle massiert, und der neuen Platte „Love Me Or Hate Me“ im Gepäck, rocken die Jungs jede Bühne mit Songs im Stil von Blink-182 und Sum 41. Ihre Reise führte sie dabei bereits durch ganz Deutschland bis rauf nach Schweden. 2015 wurden sie – gekürt von main-ding.de und dem Musikhaus Thomann – Band des Jahres. Ihren bisher größten Erfolg feierten die Jungs auf dem Radio Gong Sommer Open Air, wo sie vor knapp 10.000 Besuchern im Vorprogramm von SDP spielten. 2017 durfte sie außerdem die Band Madsen auf dem „Ab geht die Lutzi“ Festival supporten.

Naked SuperHero Superhelden lassen sich nicht aufhalten! Das zeigt der steile Weg den NAKED SUPERHERO seit ihrer Bandgründung zurückgelegt haben. Die sechs sympathischen Jungs sorgen bereits seit über 200 gespielten Konzerten für glückliche Zuhörer. 2017 möchten sie noch mehr Menschen begeistern und neue Maßstäbe setzten. Musikalisch erweitern NAKED SUPERHERO eine klassische Rockband Besetzung um Posaune und Trompete. Die Band vereint Brass mit melodischen Punkrock mehrstimmigen Gesang und spanischem Rap zu ihrem Sound. Live entfesselt die Truppe ihre Superkräfte in Form von ungebremster, positiver Energie: blitzschnell und lautstark verwandeln sie jeden Club in eine bunte und ausgelassene Party! Dabei reicht es nicht, wenn die wilde Ekstase nur auf der Bühne stattfindet. Das Sextett ist sich einig, dass der beste Indikator für ein gutes Konzert der Moment ist, in dem auch der letzte Besucher total verschwitzt, heiser und mit einem dicken Grinsen in der Menge steht. Begleite die Superhelden auf ihrer Reise und werde ein Teil von diesem Abenteuer. Es beginnt hier und jetzt!

Awesome Grey – melodischer Punkrockband aus Würzburg!

Ursprünglich aus Lohr am Main, doch seit vielen Jahren Wahl-Würzburger und von da auch nicht mehr weg zu denken. Seit 2009 begeistern die drei lustigen Jungs mit ihren treibenden Basslines, dem unverkennbaren mehrstimmigen Gesang und einer energiegeladenen Bühnenshow - die Jungs zeigen einfach immer, dass sie große Lust auf Oldschool – Punkrock haben! Nach Shows in ganz Deutschland und Support für viele internationale Künstler (u.a. Schmutzki, Authority Zero, Millencolin) wollen sie mehr: mehr Bühnen, mehr neue Menschen kennenlernen, noch mehr Freude haben und noch viel, viel mehr spielen!