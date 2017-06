Durch 8 europäische Länder tourte HAZMAT MODINE im Jahr 2016, aber auch in Australien, Neuseeland, Brasilien und Mexiko gastierte die Band um Wade Schumann, die für ihre großartige Musik mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie Blues ausgezeichnet wurde. Nun stehen 25 Konzerte in Litauen, Österreich, Portugal, Holland, Belgien, Deutschland und Festivals unter anderem in Paris und Prag für 2017 an. Gewachsen ist Hazmat Modine im brodelnden Musik-Kochtopf New York City. "Extra-Deluxe-Supreme" fußt im altehrwürdigen Memphis-Blues und spürt karibischem Rocksteady, ägyptischem Afro-pop und tuvinischen Klängen nach. Die neuen Kompositionen glänzen durch die Harmonien der Singstimmen, die einen klaren Bezug zum Gospel aufzeigen. Die klassisch amerikanische Besetzung mit Gitarren, Violine, Blech- und Holzbläsern und Harmoniegesang findet mit Wade Schumans unglaublichem Mundharmonikaspiel eine kongeniale Ergänzung.

Wir freuen uns auf ein außergewöhnliches Open Air Konzert!

Wade Schumann – Diatonic Harmonica, Guitar, Banjitar, Lead Voc / Erik Della Penna – Lead- und Background Voc., Banjo, Guitar / Reut Regev – Trombone / Joseph Daley – Sousaphone / Tim Keiper –Percussion, Drums / Steve Elson – Baritone Sax, Tenor Sax, Clarinet, Duduk, Flute / Michael Gomez –Acc.- & Electr. Guitars, Banjitar, Steel Guitar / Pamela Fleming – Trumpet, Flugelhorn