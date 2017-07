HC Baxxter & PRSLM

"Die Money Boys des Electropunk" nannte sie dieser eine von diesen Das Flug, während sie ein anderer als "Hans Entertaiment der antideutschen Subkultur" betitelte. Wiederum andere meinten, dass PRSLM eben jene "Das Flug in poppig" seien. Sie selbst sehen sich ja eher als Dudes, die versuchen Techno & Rap zu kombinieren, sich dabei aus Versehen einerseits musikalisch am Songwriting epischer Rockbands orientieren, andererseits keinen Hehl aus ihrer diffusen Hardcore/Punk Sozialisation machen, sich für Pop nicht zu Schade sind, dabei konsequent Oi! geblieben sind, zugegebener Maßen auch ins studentische abrutschen und so den Soundtrack für philosophische Debatten auf Klubtoiletten liefern.

Kurzum: irgendwas zwischen Scooter, Freundeskreis, Muff Potter, Miley Cyrus, Egotronic, AC/DC und Wildecker Herzbuben.