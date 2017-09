Headliner feat. Set To Revolte

Headliner ist eine Stuttgarter Cover-Rockband, die sich auf die Rock-Songs der großen Festivals spezialisiert hat.

Sie bringen die Songs der großen Bands in einem Mini-Festival auf die Bühne, und das alles ohne lange Anreise, ohne Schlangestehen und ohne Schlammschlacht.

Mit Songs von Foo Fighters, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Billy Talent über Incubus bis hin zu Arctic Monkeys bieten wir eine hervorragende Gute-Laune-Basis zum Mit-Rocken, Abtanzen oder zum “Einfach-mal-nur-Zuhören” – von sanft bis heftig, von Rock bis Punk – hier ist für jeden etwas dabei!

…und falls ihr euch wundert warum wir euch bekannt vorkommen: Alle Bandmitglieder waren zuvor bei der Rockband MINDCAGE.

http://www.headliner-live.de

Set To Revolte

Dynamisch, kraftvoll und konsequent nach vorne – das ist die Musik von Set To Revolte.

Aber auch Dramatik und Melancholie vereinen die 5 Stuttgart in ihren Songs.

Basierend auf Einflüssen wie Muse, Porcupine Tree oder Rage against the Machine entwickeln Set To Revolte ihre eigene Vorstellung moderner Rockmusik.

http://www.settorevolt.com/