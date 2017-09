Heather Nova & Band

× Erweitern Heather Nova

Das wird die Fans freuen! Für ihre nächste Tour 2017 hat sich HEATHER NOVA etwas ganz besonderes einfallen lassen, geht sie doch mit ihrem Meisterwerk „Oyster“ aus dem Jahre 1994 auf Tour. Die Songwriterin wird dabei ihr bekanntestes und beliebtestes Album komplett mit Bandbegleitung in acht deutschen Städten spielen. Darüber hinaus wird es natürlich weitere Perlen aus HEATHER NOVAs Feder zu bestaunen geben.

Aufgewachsen auf den Bermudas beginnt HEATHER NOVAs Karriere in den frühen 1990er Jahren in London. Der britische "NME" beschreibt ihr Debüt „Glow Stars“ (1993) als „die eine schwarz glänzende Olive inmitten eines graubraunen Antipasti Tellers“. Ihr zweites Album "Oyster" erklimmt dann auf beiden Seiten des Atlantiks die Chartsspitzen und beschert der Künstlerin die erste Welttournee.

Herzstück von „Oyster“ ist die grossartige Single „Walk This Way“, bis heute ein begeistert gefeierter Liveleckerbissen. Das verträumte, atmosphärisch dichte „Island“ mit seinen hohen Gesangsparts zählt ebenso mit zu den beliebtesten Songs der Hardcore-Nova-Fans, wie „Maybe An Angel“, der zweite Single-Hit auf „Oyster“. Das emotional aufgeladene „Sugar“ ist ein weiteres Highlight des Albums. Der Song beginnt ruhig und entwickelt sich zunehmend in Richtung Rock, wie auch „Heal“, auf dem HEATHER NOVAs hohe Stimme exzellent zur Geltung kommt.

Nach „Oyster“ folgt der Aufstieg der Musikerin, denn mit der folgenden Platte "Siren" etabliert sich der Name HEATHER NOVA fest in der Musikwelt. Es folgen weltweite Chartplatzierungen ihrer Singles und Einladungen auf die größten Festivals in Europa und den USA. Zudem werden ihre Songs von nun an in großen TV-Shows gespielt und für Filmsoundtracks verwendet.

Nicht zuletzt wegen ihrer fesselnden Live-Shows erarbeitet sich Heather schon bald eine große Fangemeinde und tourt am Anfang ihrer Karriere bis zu acht Monate im Jahr. Ihr Sound ist einzigartig, sie führt Celli und verzerrte Gitarren zusammen, über die sich dann die engelsgleiche Stimme Heathers mit ihrem sirenenartigen Gesang legt. Ihre Live-Performances sind derart intensive und außergewöhnliche Erlebnisse, dass sie allerorten für Begeisterungsstürme sorgen und die Schar der Anhänger stetig wachsen lassen.Zuletzt war HEATHER NOVA 2016 mit ihrem jüngsten Album „The Way It Feels“ auf Tour bei uns.