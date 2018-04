Heavy Meal - Fatality, Disfire

Founded by the Valeta brothers, '77 reflects an ideology and musical concept of the 70s, an enviroment they artistically feel way more comfortable to live in. The pure and genuine passion for that great era dwells in their rock n roll souls and it definitely shows up in their playing style.

Fatality – Thrash Metal mit Heavy Einflüssen und Wiedererkennungswert aus Bad Urach. 2012 begann es mit den ersten Proben und Songideen. Seit 2013 ist das Line-Up komple...tt und stabil. Über die Jahre reifte das Songwriting, wuchs die Live-Erfahrung und es entwickelte sich ein ganz eigener und authentischer Stil. Im Frühjahr 2017 erblickte die erste EP der Band das Licht der Welt. Es erwarten euch abwechslungsreiches und groovendes Riffing, epische Solos, melodische Parts, markante Vocals und Freude am Metal \m/.

Hi! We’re Disfire!

Die Band die sich im Frühjahr 2016 zusammengefunden, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Musikszene der Region auf zu mischen. Einflüsse durch Thrash- und Power-Metal geben eine gute Kombination ab. Hart, schnell und dennoch melodisch lautet da die Devise! Die fünf Jungs aus und um Bad Urach herum stehen mit Motivation hinter ihrer Sache und mit einem ihrer eigenen Songtitel namens „We Stand As One“ (Live-Video auf Youtube) haben sie sich auch ein treffendes Motto für dass, was sie tun, ausgesucht. Eins ist klar! Der Spaß und die Unterhaltung der Zuhörer und sich stehen den Fünf Metal-Heads immer im Vordergrund!