× Erweitern Powertrip

Heavy Rock Powertrip zieht ab Februar um in‘s Goldmark’s.

Wie auch andere Rock-Party-Reihen ihr neues Zuhause im Goldmark’s gefunden haben, sind auch wir froh, dort unsere Heavy Rock Partyreihe fortführen zu können.

Das Goldmark’s ist wie für uns gemacht: Eine kleinere Location, wo wir alle näher bei- und miteinander abfeiern können. Wir freuen uns darauf, euch jede Menge Specials präsentieren zu können. Neue Artworks, Flyer und Poster sind schon im Druck und im Sommer bietet das Goldmark’s sogar Powertrip Biergarten Specials.

Ansonsten bleibt Alles beim Alten: Der Powertrip bleibt eine Keller Klub/Peacemachine Kooperation und wird wie gewohnt fortgeführt. Auch unser DJ Pool mit Karl Francis, Sad Sir & Matze bleibt bestehen.

Danke an Alle die den Powertrip supporten und die Party in Stuttgart etabliert haben.

Uns stehen goldene Heavy-Rock-Party-Nächte bevor…

See you at the next Powertrip at Goldmark’s