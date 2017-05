2.Hechinger Stadtfrühstück

Der Hechinger Esprit lädt auch in diesem Jahr ganz herzlich zum gemeinsamen Stadtfrühstück auf dem Marktplatz ein! Jeder bringt einen Tisch und Stühle/Bänke selbst mit. Damit bilden wir eine lange Tafel, daher wäre eine weiße Tischdecke toll! Für alle, die keine Tische zum Mitbringen zu Hause haben wird sich trotzdem ein Plätzchen finden. Auch das Frühstück wird selbst besorgt. Das ist auf dem Marktplatz kein Problem. Hier gibt es frische Weckle, Wurst, Käse, Obst, etc. bei den örtlichen Händlern und Cafés oder direkt an den Marktständen zu kaufen. Die Idee geht zurück auf die Tafel im toskanischen Siena, wo die Anwohner einmal im Jahr Tische auf die Straße stellen und sich mit Freunden und Nachbarn zum Essen treffen. Der Hechinger Esprit freut sich auf viele Gäste von nah und fern!

Bei Regen kann das Stadtfrühstück nicht stattfinden. Ausweichtermin ist der 22. Juli 2017.