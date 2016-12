Seit 1997 gibt es nun schon die Amateurtheatergruppe der vhs. In dieser Zeit hat sich das bunt gemischte Ensemble aus theaterbegeisterten Frauen und Männern verschiedenen Alters und verschiedenartigster Berufe im Zollernalbkreis gut etabliert. Das Repertoire umfasst Theaterstücke und Produktionen aus verschiedenen Genres. Auf dem Probenplan steht das Erarbeiten neuer Theaterstücke, Sketche oder Szenen. Dabei kommt es in erster Linie auf das Hineinwachsen in die darzustellenden Rollen an.

Auch alle Arbeiten um die Aufführungen herum wie Bühnenbild, Kostüme, Requisiten, Plakate, Werbung, Auftrittstermine etc. meistert die Gruppe eigenständig.

Derzeit befassen wir uns mit den Proben für ein Theaterstück, das im Frühjahr 2017 auf die Bühne kommen soll. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen, können während einer laufenden Produktion aber nicht unbedingt mit einer Rolle rechnen. Aber auch hinter den Kulissen fallen einige Arbeiten an.

Schauspielerfahrung ist wünschenswert, aber nicht unbedingt nötig.

Das Hechinger Theatertrepple ist Mitglied im Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V.

Mehr über uns kann man auch bei facebook unter „Hechinger Theatertrepple“ erfahren.

Anmeldung unter Tel. 07471 / 617560 ab 18 Uhr erbeten.