Hector (Vatos Locos) - Support: Loli

Hector hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und gilt als einer der aufregendsten Produzenten und DJs des internationalen Tech-House-Business unserer Tage.

Geboren und aufgewachsen in Mexiko und bereits mit 16 am DJ-Pult gestanden, begann Hectors musikalische Karriere in Londons einflussreichem Plattenladen Phonica Records. Hier knüpfte Hector viele Kontakte, unter anderem zu Loco Dice, die später in Veröffentlichungen auf dessen Label Desolat münden sollten. Inzwischen hat der aufstrebende Künstler sein eigenes Label VL Recordings gegründet, Motto Underground Techno und House mit „street credibility“.Das spülte ihn endgültig auf alle Festival-Stages von Time Warp bis BPM und verschaffte ihm eine Residency bei Marco Carolas „Music On“-Reihe auf Ibiza. Fazit: Bei Hector geht es nur in eine Richtung - nach oben. Sein Terminkalender quillt über wie die Dancefloors, die er eskalativ bespielt. Wie bereits schon einmal im Kowalski. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben den Tequila kalt gestellt. Loli, der diesen Abend entsprechend einrahmt, bekommt auch einen.

www.facebook.com/Hector.Official.Page

Lineup

Hector (Vatos Locos)

Loli