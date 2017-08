Wir Mädel singen - Eine deutsche Angelegenheit

Podium 1

Von Ortrud Beginnen - Regie: James Lyons / Bühne & Kostüme: Nina Hofmann /

Choreografie: Magdalena Wurm / Musikalische Leitung: Oliver Krämer / Dramaturgie: Marcus Grube

Besetzung: Sabine Bräuning (Imogen Bringschuldt), Gesine Hannemann (Elisabeth Wehmeyer-Püthe), Nina Mohr (Chantal Schleiss) sowie Oliver Krämer (Musiker)

Sie sind wieder da: die guten Deutschen – und dieses Mal gibt es kein Entkommen. Mit gnadenloser Fremdenfreundlichkeit überfallen drei wohlmeinende Damen eine Asylunterkunft und erteilen den Neuankömmlingen eine Deutschlektion, die sie so schnell nicht vergessen

werden. Mit deutschem Kulturgut und Brauchtum soll ihnen die „nötige Tiefe“ vermittelt werden, um aus ihnen „vollwertige Mitglieder der Volksgemeinschaft“ zu machen. Am deutschen Wesen sollen die Ausländer genesen. Knallhart machen die ehrbaren Damen den Fremden klar: „Wir lieben unsere Heimat – so sehr, dass wir sie mit keinem anderen teilen

möchten.“ Entstanden als die Asylbewerberunterkünfte in Deutschland schon einmal brannten, spießte die satirische Heimatrevue „Wir Mädel singen“ (benannt nach dem Titel eines BDM-Liederbuches aus dem Dritten Reich) die damals noch hilflosen ersten Versuche einer Willkommenskultur in der Bundesrepublik auf. Heute ist diese urkomische, bitterböse

Bestandsaufnahme zur Seelenlage der Nation wieder brandaktuell – im wahrsten Sinn des Wortes. Zu Ehren von Ortrud Beginnen, die im Jahr 2018 ihren 80. Geburtstag gefeiert hätte, lässt die WLB in der Spielzeit 2017/18 neben „Wir Mädel singen“ auch ihren Soloabend „Mein Freund Rudi“ in Kooperation mit dem Zimmertheater Tübingen neu aufleben (Premiere in Esslingen 30.4.2018). Ortrud Beginnen (geb. 1938 in Hamburg, gest. 1999 in Stuttgart) machte sich zunächst in den 60er Jahren in Berlin als „Underground-Diseuse“ einen Namen, bevor sie 1976 unter der Intendanz von Claus Peymann Ensemblemitglied am Staatstheater Stuttgart wurde und 1979 mit ihm ans Schauspielhaus Bochum wechselte. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin entwickelte sie eigene Programme, deren Markenzeichen u. a. die ironischhintergründige Interpretation des klassisch-deutschen Liedguts war. 1983 und 1986 entwickelte sie am Schauspielhaus Bochum (zusammen mit ihrem langjährigen Partner, dem Regisseur James Lyons) drei Programme, die als „Minna“ Trilogie bekannt werden. 1989 wechselte Ortrud Beginnen ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. 1991 entstand dort auch ihr Soloprogramm 1000 Jahre Deutscher Humor. 1993 wechselte sie wieder zum Staatstheater Stuttgart (bis 1998) und zeigte zur Eröffnung der Intendanz von Friedrich Schirmer ihre 1993 in Hamburg entstandene Heimatrevue „Wir Mädel singen“. 1995 wurde sie für ihre Rolle in der preisgekrönten Wiener Burgtheater-Produktion „Die Präsidentinnen“ von

Werner Schwab von der Zeitschrift Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gekürt. Im Stuttgarter Ensemble spielte sie u. a. Maria Callas in Terrence McNallys Stück „Meisterklasse“. In dem Chansonabend „Eine verführerische Frau“ sang sie Texte des Dramatikers Michael Zochow (Musik: Uli Bühl). In ihrer letzten Theaterarbeit führte sie 1998 in Graz Regie bei der Uraufführung des Stückes „Störung“ von Luigi Forte, einer Produktion des steirischen Herbsts.

Regisseur James Lyons in New York geboren, lebt und arbeitet seit 1980 in Deutschland. Der

Fulbright Stipendiat studierte Schauspiel und Regie an der Folkwangschule Essen und arbeitete als Regieassistent am Düsseldorfer Schauspielhaus an der Seite von Peter Palitzsch. Mit der 1999 verstorbenen Schauspielerin und Diseuse Ortrud Beginnen verband James Lyons eine 16-jährige künstlerische Zusammenarbeit. Zahlreiche Revuen und Kabarett-

Programme sind in dieser gemeinsamen Zeit entstanden, begonnen 1983 unter der Intendanz von Claus Peymann am Schauspielhaus Bochum mit der „Minna“ Trilogie. Am Deutschen Schauspielhaus Hamburg feierten beide Anfang der 90er Jahre mit der satirischen Heimatrevue „Wir Mädel singen“ Triumphe. Am Wiener Burgtheater wurde 1997 in ihrem monarchistischen Abend „Ein Zacken aus der Krone“ die Übernahme Österreichs satirisch

geprobt.