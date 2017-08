Schauspielhaus

Regie & Bühne: Alexander Müller-Elmau / Kostüme: Katrin Busching / Dramaturgie: Anna Gubiani

Besetzung: Kristin Göpfert (Hedda Tesman), Martin Theuer (Jörgen Tesman), Ralph Hönicke (Eilert Lövborg), Katja Uffelmann (Thea Elvsted), Antonio Lallo (Richter Brack) sowie Céline Papion (Musikerin)

Hedda Gabler und Dr. Jörgen Tesman sind zurück von ihrer Hochzeitsreise. Da sie fest davon ausgehen, dass er seine Berufung an die Universität schon in der Tasche hat, haben sie sich ein großes Haus in Kristiania gekauft. Doch schnell stellt sich bei der anspruchsvollen und stolzen Hedda Langeweile ein, nichts will ihr genügen – immerhin ist sie

die Tochter eines Generals. So macht sie ihrem Mann und ihrer gesamten Umgebung das Leben schwer. Dann taucht Heddas Jugendliebe Eilert Lövborg auf, ein Kulturwissenschaftler wie ihr Mann. Von seiner Alkoholsucht, die eine gesellschaftliche Isolation zur Folge hatte, scheint er geheilt. Im Gepäck hat er ein neues, geniales Buch, das er mit Hilfe von Heddas ehemaliger Kommilitonin Thea Elvsted zusammengestellt hat. Das Buch macht ihn zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die von Tesman fest eingeplante Stelle. Die Karten werden neu gemischt und Hedda setzt mit einem rücksichtslosen Machtspiel und durch

Provokationen und Intrigen eine Lawine in Gang, die nicht mehr aufzuhalten ist.

Die Theaterstücke des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen (1828-1906) zählen zu den Klassikern der Weltliteratur. Sein 1889 entstandenes Drama „Hedda Gabler“ über eine alles vernichtende Frau, deren tragische Widersprüche und Aufbegehren gegen gesellschaftliche Konventionen sie schließlich in den Tod führen, ist eine zeitlose Parabel über den Zwiespalt

von Handeln und Denken, die Brüchigkeit bürgerlicher Werte und über Lebenslügen. Darin liegt ein zentraler Aspekt von Ibsens Werk, mit dem er seine aus dem Leben gegriffenen Figuren immer wieder schonungslos und radikal konfrontiert. Alexander Müller-Elmau (u.a. an der Bayerischen Staatsoper, am Residenztheater München, am Staatstheater Stuttgart und am Düsseldorfer Schauspielhaus tätig) zeichnet sowohl für die Regie als auch für das Bühnenbild verantwortlich. Nach der Inszenierung von Kafkas „Prozess“ in der Spielzeit 2015/16 ist „Hedda Gabler“ die zweite Arbeit an der WLB in Esslingen. Hierbei arbeitet er erneut mit der Kostümbildnerin Katrin Busching zusammen. Durch eine Verdichtung von Ibsens Textvorlage und die Straffung der Figurenpersonage versucht Müller-Elmau – auch sprachlich gesehen – eine moderne, zeitlose Wirkung zu erreichen, ohne modernistisch zu werden. Diesen Aspekt greift er auch in seinem Bühnenbild auf: Ein leeres, unfertig eingerichtetes Haus mit Lichtplafond schafft Raum für Bilder der unterschiedlichen

Seelenzustände, die zwischen psychorealistisch und irreal changieren können. Statt eines Klaviers, wie von Ibsen vorgesehen, kommt in der Inszenierung von Müller-Elmau ein Cello zum Einsatz, gespielt von Céline Papion. Die französische Cellistin und Performerin, deren

musikalisches Spektrum von klassischer bis neuer Musik reicht, wird weitgehend die ganze Zeit auf der Bühne präsent sein. Passagen aus Suiten von Johann Sebastian Bach wechseln sich ab mit Klangimprovisationen, die brüchig zwischen Dur, Moll und modalen Stimmungen modulieren. „So verbindet sich“, wie Müller-Elmau beabsichtigt, „die Gefühlswelt Heddas auch mit der Musik über eine Art Doppelgängerin in der auf der Bühne anwesenden Cellistin.“

