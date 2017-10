Hedda Gabler und Dr. Jörgen Tesman sind zurück von ihrer Hochzeitsreise. Da sie fest davon ausgehen, dass er seine Berufung an die Universität schon in der Tasche hat, haben sie sich ein großes Haus in Kristiania gekauft.

Doch schnell stellt sich bei der anspruchsvollen und stolzen Hedda Langeweile ein, nichts will ihr genügen – immerhin ist sie die Tochter eines Generals. So macht sie ihrem Mann und ihrer gesamten Umgebung das Leben schwer. Dann taucht Heddas Jugendliebe Eilert Lövborg auf, ein Kulturwissenschaftler wie ihr Mann. Von seiner Alkoholsucht, die eine gesellschaftliche Isolation zur Folge hatte, scheint er geheilt. Im Gepäck hat er ein neues, geniales Buch, das er mit Hilfe von Heddas ehemaliger Kommilitonin Thea Elvsted zusammengestellt hat. Das Buch macht ihn zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die von Tesman fest eingeplante Stelle. Die Karten werden neu gemischt und Hedda setzt mit einem rücksichtslosen Machtspiel und durch Provokationen und Intrigen eine Lawine in Gang, die nicht mehr aufzuhalten ist.

Die Theaterstücke des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen (1828-1906) zählen zu den Klassikern der Weltliteratur. Sein 1889 entstandenes Drama „Hedda Gabler“ über eine alles vernichtende Frau, deren tragische Widersprüche und Aufbegehren gegen gesellschaftliche Konventionen sie schließlich in den Tod führen, ist eine zeitlose Parabel über den Zwiespalt von Handeln und Denken, die Brüchigkeit bürgerlicher Werte und über Lebenslügen.