Hedis Hochzeit

Tunesien / Belgien / Frankreich 2016

93 Minuten

R: Mohamed Ben AttiaD: Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita

Der Tunesier Hedi (Majd Mastoura) ist 25, Sales-Manager für Peugeot und unglücklich. Ständig bestimmen andere für ihn: Seine Mutter Baya (Sabah Bouzouti) weist ihm noch Taschengeld zu und suchte eine Frau für ihn aus, Khedija (Omnia Ben Ghali), die er bald heiraten muss. Und sein Chef schickt ihn auf eine Geschäftsreise, obwohl kurz darauf die Hochzeit ansteht. Doch es zeichnet sich Veränderung ab: Hedis enges Leben scheint freier zu werden, als er Rim (Rym Ben Messaoud) kennenlernt. Die junge Frau ist Animateurin in einem Strandhotel. Mit ihr fühlt Hedi, wie das Leben pulsieren kann und wie viel Hoffnung es gibt, wenn man liebt. Die aufgeschlossene Rim weiß genau, was sie will: einen Neuanfang im Ausland zum Beispiel. Wird Hedi die Kraft haben, mitzugehen – oder wird er sich den Traditionen fügen, die seine Familie verlangt?