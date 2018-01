Die SpVgg Hainstadt 1927 e.V. veranstaltet nun schon zum 7. Mal die Filmparty: "Heescht goes to Hollywood"

Ein Hauch von Hollywood liegt über der Sport- und Mehrzweckhalle. Filmstars, -sternchen oder illustre Filmfiguren werden wieder in der atemberaubenden Film- u. Kino-Location erwartet. Für eine optimale Verkleidung sind der Filmfantasie keine Grenzen gesetzt.

Ob Science Fiction, Fantasie, Komödie, Western oder Action, alles ist erlaubt. Ohne Kostüm macht es doch keinen Spaß, oder?

In gewohnter Manier wird unser DJ "Eisbär" das Partyvolk mit "All what you can Dance"-Musik einheizen.

Die besten Kostüme werden wieder prämiert.