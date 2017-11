Heiß, schwarz, bittersuess

Plaudereien mit Musik rund um Schoko, Tango und Kaffee. Ein Kleinkunstprogramm im Rahmen der Tübinger SchokolArt. Akkordeon: Sigrid Böhler, Klavier: Christian Schomers, Erzähler: Hansjörg Ostermayer und beide Bühnenkollegen. Eine Soiree in sämtlichen Braun-Ocker-Schwarz-Tönen erwartet die Kleinkunstgourmets im Rahmen der Tübinger SchokolArt. Frei erzählte Geschichten und Plauderein rund um Schoko, Tango und Kaffee. Dazu beziehungsreich ausgewählte Musikstücke für Akkordeon und Klavier. Als Höhepunkt ein kakao- und koffeinhaltiges Filmeraten... Appetitanregendes Zitat vorweg: "Manchmal erinnerst du mich an meine Mutter, die hat auch einen guten Kaffee gekocht. Heiß muss er sein und stark!" Wissen Sie, wer so spricht? Dann haben Sie gute Chancen, in unsere Genießer-Pralinenschachtel hineingreifen zu dürfen.