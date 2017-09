Erstmals unter dem Titel „Heidelberger Ballnacht“ dreht sich an diesem Abend alles um „Das verlorene Herz“.Dass man sein Herz in Heidelberg verlieren kann, wusste schon der Regisseur Ernst Neubach, der den gleichnamigen Film 1952 in die Kinos brachte. Heute ist dieses Volkslied über alle Grenzen weltberühmt und spielt natürlich auch bei der Heidelberger Ballnacht eine zentrale Rolle.Doch es soll an diesem Abend nicht nur um romantische Liebesgefühle gehen, sondern auch um ein sehr wertvolles Schmuckstück, das leider ebenfalls verloren ging. In einem spannenden Kriminal-Fall wird nun fieberhaft über dessen Verbleib ermittelt. Ob das Team der Kriminologen den Fall aufklären kann? Die einzig heiße Spur zum verlorenen Herz sind die beiden Daumenabdrücke, die auf der Einladung zur Heidelberger Ballnacht entdeckt wurden...DAS gesellschaftliche Highlight in Heidelberg begeistert seine Ballbesucher aber nicht nur mit diesem charmanten Motto. Die wunderbare Atmosphäre der über 110 Jahre alten Stadthalle bietet den Gästen den perfekten Rahmen für eine rauschende Tanznacht. Drei großzügige Tanzflächen, Live-Bands und DJs der Tanzschule Nuzinger laden ein, ausgiebig das Tanzbein zu schwingen. Als Garant für einen erlebnisreichen und genussvollen Abend steht außerdem das abwechslungsreiche und mit viel Fingerspitzengefühl zusammengestellte Showprogramm.