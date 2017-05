Heidelberger Craft Beer Festival

Mit diesem Festival als erstes seiner Art in Heidelberg möchten wir Bierliebhabern und -interessenten sowie tollen Brauereien die Möglichkeit bieten, in entspannter und ungezwungener Atmosphäre zusammenzukommen.Am Sa, 17. Juni von 14 bis 23 Uhr gibt es ein Stelldichein der besten Brauereien, sowohl lokal als auch überregional, die Euch an den Ständen feinste Craft Biere zum Verkosten anbieten und Euch auch gerne das eine oder andere Wissenswerte rund um das Thema Craft Beer erzählen. Ihr habt außerdem die Gelegenheit Eure neuen Lieblingsbiere auch direkt bei uns zu kaufen.Im Anschluss an die Verkostungsphase geht der Abend mit einem DJ in die nächste Runde. Denn seien wir doch mal ehrlich: schmeckt Bier nicht noch besser in entspannter Atmosphäre mit guter Musik und Freunden? Mit diesem Konzept möchten wir das klassische Messeevent auflockern und eine ungezwungene Plattform bieten.Eintrittskarten für das Festival gibt es bei uns im VVK - nutzt diese Möglichkeit unbedingt - es wird ausverkauft sein.Neben leckeren Bieren, werden auch zwei Streetfoodstände passendes Essen anbieten.Parkplätze sind ausreichend vorhanden und Bus- und Bahnhaltestellen sind ebenfalls direkt vor Ort.