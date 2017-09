× Erweitern Heidelberger Herbst

Der Kunsthandwerkermarkt, der beliebte Flohmarkt in den kleinen Altstadtgassen und am Neckarufer sowie Stände mit regionalen Spezialitäten laden am 30. September zum Bummeln und Probieren in die Heidelberger Altstadt ein.

Musikalische Unterhaltung findet sich auf beinahe allen öffentlichen Plätzen. Die großen Bühnen beginnen bereits um 11 Uhr mit Live-Musik, andere starten gegen Nachmittag. Spätestens bei Nachteinbruch hat sich die Altstadt in ein einziges, großes Open-Air-Konzert verwandel.