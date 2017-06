Heilbronn bewegt sich und Drachenbootcup

Eine Stadt in Bewegung – sowohl an Land als auch auf dem Wasser. An diesem Samstag dreht sich alles in der Heilbronner Innenstadt, einschließlich der Oberen – und Unteren Neckarstraße um das Thema Mobilität, Bewegung, Gesundheit, Sport und Action. Egal ob Fahrrad, E-Bike, Segway oder zu Fuß für jeden ist etwas dabei. Vereine und Organisationen präsentieren sich und informieren über Ihr Angebot. Ein attraktives Bühnenprogramm lädt zum Staunen und Mitmachen ein. Für Bewegung auf dem Wasser sorgt der Heilbronner Drachenbootcup: Die Fun-Veranstaltung für Firmen, Hobby-Teams und Vereine bietet viel Spaß und Action. 42 Teams kämpfen an diesem Tag zwischen Insel-Spitze und Götzenturmbrücke um den Titel.