Heilbronn vom Neckar aus erleben

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing Heilbronn Innenstadt Neckar Auch der Heilbronner Neckar inmitten der Käthchen- und Weinstadt wird Drehort des Fernsehfilms „Wer aufgibt, ist tot“ mit Bjarne Mädel und Katharina Marie Schubert in den Hauptrollen sein.

Die faszinierende Atmosphäre des Heilbronner Neckars und viele Informationen rund um die Stadt gibt es bei einer Rundfahrt der ganz besonderen Art: „Stadt am Fluss“ zeigt Heilbronn vom Schiff aus. Am Donnerstag, 3. Mai legt das Ausflugsschiff um 14.30 Uhr an der Anlegestelle an der Götzenturmbrücke ab.

Das gemütliche Ausflugsschiff nimmt die Passagiere mit von der Heilbronner Innenstadt bis zum Hafen und wieder zurück. Stadtführerin Edith Süßenbach berichtet unterwegs über alles, was an den Teilnehmern links und rechts vorbeizieht. Den Passagieren bieten sich vom Neckar aus ungewöhnliche Perspektiven auf Heilbronn – der Kanalhafen mit seiner Schleuse, der Salzhafen und der Osthafen bergen interessante Details. In die Zukunft blicken die Teilnehmer, wenn das Schiff auf dem Alten Neckar Richtung Karl-Nägele-Brücke fährt: Dort erläutert die Stadtführerin die Fortschritte auf dem Gelände der Bundesgartenschau vom Wasser aus.

Treffpunkt ist um 14.20 Uhr an der Anlegestelle am Götzenturm. Die etwa zweieinhalbstündige Rundfahrt mit Stadtführung und einem Getränk kostet 19 Euro pro Person, Kinder bis sechs Jahre zahlen 3 Euro, bis 14 Jahre 9 Euro. Eine Anmeldung zu dieser Führung ist erforderlich. Weitere Termine: 5. Juli, 6. August, 3. September, 4. Oktober 2018.

Information und Anmeldung bei der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 562270 oder 563751, per E-Mail an info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-marketing.de.